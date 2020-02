Herten (dpa/lnw) - Bei einem Brand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Herten (Kreis Recklinghausen)sind ein Vater, seine fünf Kinder und ein Nachbar leicht verletzt worden. Das Feuer war am Sonntagmittag aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Balkon der Dachgeschosswohnung ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag.

Von dpa