Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Fernverkehr will die Deutsche Bahn auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen wegen des Orkans «Sabine» einstellen. Das teilte das Unternehmen am späten Sonntagnachmittag auf Twitter mit. Auch der private Bahnbetreiber Keolis kündigte an, den Bahnverkehr einzustellen. Es sei noch unklar, wann er wieder aufgenommen werden könne.

Von dpa