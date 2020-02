Etliche Zoos bleiben wegen «Sabine» geschlossen

Köln (dpa/lnw) - Eine Reihe von Zoos sind in Nordrhein-Westfalen am Montag vorsichtshalber geschlossen geblieben. Als Grund nannte der Kölner Zoo in einer Mitteilung am Morgen die Orkanwarnung des Deutschen Wetterdienstes genannt. Bei einer Begehung am frühen Morgen seien aber keine größeren Schäden aufgefallen, «nur kleinere Astbrüche», hieß es. Die Tiere könnten wie gewohnt versorgt werden. Voraussichtlich soll der Zoo am Dienstag wieder öffnen.

Von dpa