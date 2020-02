Tuchel von BVB-Krise unbeeindruckt: Können Tore schießen

Paris (dpa) - Offensiv viel Spektakel, defensiv aber Sorgen: Rund eine Woche vor seiner Reise in die Vergangenheit hat Trainer Thomas Tuchel bei Paris Saint-Germain ähnliche Probleme wie Ex-Club Borussia Dortmund. Nach dem 4:2 (2:0) gegen Olympique Lyon ist PSG zwar seit 21 Pflichtspielen ungeschlagen bei 19 Siegen. Doch wie der BVB beim 2:3 in Bremen und beim 3:4 in Leverkusen nimmt sich Paris derzeit zu viele Auszeiten und kassiert zu leichte Gegentore.

Von dpa