An beiden Flughäfen wurden am Montag wegen des Sturms «Sabine» insgesamt 165 Flüge storniert. In Düsseldorf hätten Airlines 120 Verbindungen gestrichen, in Köln/Bonn seien es 23 Starts und 22 Landungen, teilten Sprecher der Flughäfen mit. Vor allem Eurowings hatte Flüge abgesagt. In Düsseldorf blieb aus Sicherheitsgründen auch die Besucherterrasse geschlossen.