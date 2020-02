US-Streitkräfte üben Material-Transport von Mannheim aus

Mannheim (dpa/lsw) - Die US-Streitkräfte üben den Transport von Material in Depots in Mannheim, Miesau (Rheinland-Pfalz) sowie aus Dülmen (Nordrhein-Westfalen) in das niedersächsische Bergen. Das sagte ein Sprecher der Streitkräftebasis am Montag. Dabei werden Panzer und Lastwagen etwa von den Coleman Barracks in Mannheim über den Rhein nach Norden verschifft, Waffen über die Schiene transportiert und Verpflegung, Büro- und Sanitätsmaterial in Containern über die Straße gebracht. Ende Februar werden 1500 Reservisten aus USA in Bergen einer allgemeinen Gefechtsausbildung unterzogen, wie der Sprecher erläuterte. Folge der Übung ist auch, dass die Depots auf ihre Vollständigkeit und ihren Zustand überprüft werden können. Ein Medientag wurde wegen Sturms abgesagt.

Von dpa