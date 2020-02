Krefeld (dpa/lnw) - Aus einem Kiosk heraus sind in Krefeld Drogendealer in großem Stil mit Nachschub versorgt worden. Ein Bruderpaar habe die Dealerszene von dort mit Marihuana, Haschisch und Amphetaminen versorgt, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag. Die Drogen seien in geruchsdichten Dosen für Babynahrung aufbewahrt worden.

Von dpa