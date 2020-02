Verbindungssperrungen am Autobahnkreuz Köln-Nord A1/A57

Köln (dpa/lnw) - Am Autobahnkreuz Köln-Nord kommt es in der Nacht zu Mittwoch zur Sperrung zweier Verbindungsstraßen. Von Dienstag 20.00 Uhr bis Mittwoch 5.00 Uhr ist die Zufahrt von der A1 aus Dortmund kommend auf die A57 in Richtung Köln-Zentrum gesperrt. Im selben Zeitraum nicht befahrbar ist die Verbindung von der A57 aus Köln kommend auf die A1 in Richtung Koblenz. Grund für die Sperrung ist die Änderung der Verkehrsführung innerhalb einer anliegenden Baustelle.

Von dpa