CDU-Chef Laumann: «Jetzt keinen Schnellschuss»

Berlin/Düsseldorf (dpa) - Der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann mahnt Besonnenheit in der turbulenten Personalsituation seiner Partei an. «Wir sind gut beraten, jetzt keinen Schnellschuss zu machen, sondern mit der nötigen Sorgfalt darüber zu diskutieren, wie es weitergeht», teilte Laumann auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. Laumann ist Bundesvorsitzender der Arbeitnehmervereinigung in der CDU und Mitglied des Parteipräsidiums.

Von dpa