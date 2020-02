Mülheim/Ruhr (dpa/lnw) - Mit einem Eierwurf auf Polizisten hat ein 28-Jähriger in Mülheim/Ruhr die volle Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gelenkt. Zusätzlich habe er sie auch noch aus einem Fenster seiner Wohnung beleidigt, berichtete die Polizei am Montag in Essen. Das Ei habe die Beamten knapp verfehlt, aber ein parkendes Auto beschädigt.

Von dpa