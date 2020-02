Haan (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Haan bei Düsseldorf eine mutmaßliche Bande von Verkäufern gefälschter Smartphones gefasst. Ein 22-Jähriger habe sich auf der Straße für mehrere hundert Euro ein gefälschtes iPhone andrehen lassen, den Betrug aber schnell bemerkt, berichtete die Polizei in Mettmann am Montag.

Von dpa