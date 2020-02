Hagen (dpa/lnw) - Am Hagener Schwurgericht beginnt heute der Prozess um zwei tödliche Messerattacken am Bahnhof von Iserlohn. Angeklagt ist ein 44-jähriger Mann aus Bergisch-Gladbach. Der Kosovare soll am 17. August 2019 seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau und deren neuen Partner aufgelauert und beide durch zahlreiche Messerstiche erstochen haben. Laut Anklage hat er seine Frau als sein Eigentum betrachtet. Deshalb habe er beschlossen, sie und ihren neuen Lebensgefährten zu töten. Von dem bereits im Sterben liegenden Mann soll er außerdem zwei Handy-Fotos gemacht und diese verschickt haben. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord.