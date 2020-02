Hagen (dpa/lnw) - Unter Polizeischutz hat in Hagen am Dienstag der Doppelmord-Prozess gegen einen 44-jährigen Mann aus Bergisch-Gladbach begonnen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, seine Ehefrau und deren neuen Lebenspartner am 17. August 2019 am Bahnhof von Iserlohn erstochen zu haben. Zum Prozessauftakt vor dem Hagener Schwurgericht hat sich der Kosovare nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte seine Ehefrau als sein «Eigentum» betrachtet hat. Weil sie ihn verlassen habe, hätten die 32-Jährige und deren 23-jähriger Freund sterben müssen.

Laut Gerichtssprecher Bernhard Kuchler hat es im Vorfeld des Prozesses einen «Blutracheschwur» von der albanischen Familie des getöteten Mannes gegeben. Deshalb finde der Prozess unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen statt.

Die Ehefrau des Angeklagten war laut Staatsanwaltschaft 2018 in das Frauenhaus von Iserlohn geflüchtet, weil es in der Ehe zu Auseinandersetzungen gekommen sein soll.