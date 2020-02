Rettungsteams bekommen Unterstützung von Telenotärzten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Einige Rettungsteams in Nordrhein-Westfalen bekommen künftig Unterstützung von einem Notarzt per Video. Landesregierung, Vertreter von Versicherungen, kommunalen Spitzenverbänden und Ärztekammern haben dazu am Dienstag in Düsseldorf erste Leitlinien zu sogenannten Telenotärzten vorgestellt. Bis Ende 2022 soll in jedem Regierungsbezirk mindestens ein Telenotarzt-Standort die Arbeit aufnehmen, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU). Zu Beginn sollen in Düsseldorf und der Region Ostwestfalen-Lippe neue Zentren aufgebaut werden.

Von dpa