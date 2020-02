Erster Gefängnis-Drogenspürhund in NRW geht in Rente

Düsseldorf (dpa/lnw) - Sie ist der erste Drogenspürhund, der vor zehn Jahren den Dienst in den NRW-Gefängnissen angetreten hat: Gina (11), belgische Schäferhündin, geht in «Hunderente». Im Mai sei Schluss, erklärte das nordrhein-westfälische Justizministerium am Dienstag. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung berichtet.