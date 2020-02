Steine von Brücke geworfen: Zwei Jugendliche tatverdächtig

Dortmund (dpa/lnw) - Immer wieder flogen an zwei Abenden im Februar faustgroße Steine von einer Brücke in Dortmund auf durchfahrende Autos und richteten Schäden an. Nun hat die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren als Tatverdächtige ermittelt, wie sie am Dienstag mitteilte. Nur mit Glück sei niemand durch die gefährliche Aktion verletzt worden. Allerdings sollen die beiden für Karosserieschäden an mehreren Fahrzeugen verantwortlich sein. Die Ermittler waren ihnen mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Schliche gekommen. Die Jungen waren am Montag zunächst festgenommen, dann ihren Erziehungsberechtigten übergeben worden.

Von dpa