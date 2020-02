Das Landgericht verhängte am Dienstag Haftstrafen zwischen viereinhalb Jahren sowie acht Jahren und neun Monaten Gefängnis. 91 Prozesstage absolvierte das Gericht für den Fall.

Die Männer sollen Kleintransporter so präpariert haben, dass im Boden der Fahrzeuge ein 220 Liter fassendes Drogenversteck zur Verfügung stand. In den Autos soll das Heroin von der Ukraine nach Deutschland und in die Niederlande gebracht worden sein.