Sitzreihe in Regionalexpress brennt: Fünf Insassen behandelt

Kamen (dpa/lnw) - In einem fahrenden Regionalexpress auf dem Weg nach Kamen (Kreis Unna) ist eine Sitzreihe in Flammen aufgegangen. Zwei Bahnmitarbeiter, die den Brand löschten, kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Drei weitere Fahrgäste seien nach dem Vorfall am Dienstagabend vor Ort behandelt worden. Sie hätten ihre Reise anschließend fortsetzen können, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.

Von dpa