Elf Festnahmen bei Razzien gegen mutmaßliche Drogendealer

Bonn (dpa/lnw) - Bei Razzien gegen mutmaßliche Drogendealer im Rheinland hat die Polizei elf Verdächtige festgenommen. Gegen sieben von ihnen lagen bereits Haftbefehle vor, wie die Bonner Polizei am Mittwoch mitteilte. Bei der Aktion am frühen Morgen hätten rund 200 Beamte 17 Objekte in Bonn, Euskirchen und Aachen durchsucht. Dabei wurden neben geringen Mengen an Drogen unter anderem auch Schlagringe, Bargeld und ein hochwertiges Auto beschlagnahmt.

Von dpa