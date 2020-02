Zuvor hatte der Richter am Donnerstag deutlich gemacht, dass das Gericht wie die Vorinstanz in Wesel die Kündigung aufheben werde, weil eine Abmahnung in diesem Fall ausreichend sei (Az.: 13 Sa 551/19). Der 29-jährige Mitarbeiter eines Logistikunternehmens hatte einen Böller gezündet und auf ein benachbartes Betriebsgelände geworfen.

Dabei hatte ein Leiharbeiter ein Knalltrauma erlitten. Statt der Roten Karte, dem fristlosen Rauswurf, sei eine Gelbe, also eine Abmahnung, für diesen Pflichtverstoß ausreichend, so der Richter. In diesem Fall sei sie allerdings «dunkelgelb».

Der Arbeitnehmer sagte, ihm habe ein Kollege damals in Hünxe den Böller in die Hand gedrückt. Den habe er angezündet und auf ein benachbartes Gelände geworfen, nachdem er sich vergewissert habe, dass niemand in der Nähe sei. Den Leiharbeiter habe er dabei nicht gesehen.