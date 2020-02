A1 bei Hagen gesperrt: Hunderte Liter Diesel ausgelaufen

Dortmund (dpa/lnw) - Pendler auf der Autobahn 1 zwischen Hagen-West und Volmarstein (Ennepe-Ruhr-Kreis) müssen am frühen Donnerstagmorgen Geduld mitbringen. Nach einem Unfall mit einem Lkw und einem Auto sei die Fahrbahn in beide Richtungen bis mindestens 7.00 Uhr voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Polizei. Bei dem Zusammenstoß in der Nacht sei der Tank des Lastwagens aufgerissen. Mehrere Hundert Liter Diesel seien in beiden Richtungen auf mehreren Hundert Metern verteilt. Die Fahrer der beteiligten Fahrzeuge blieben nach ersten Informationen unverletzt. Nähere Angaben zu dem Unfall gab es zunächst nicht.

Von dpa