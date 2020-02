«Tatort»-Kommissar Axel Milberg bekommt Hörbuch-Sonderpreis

Köln (dpa) - Schauspieler Axel Milberg («Tatort») wird für seine herausragenden Leistungen als Interpret von Hörbüchern ausgezeichnet. Der 63-Jährige - vielen «Tatort»-Fans bekannt als Kommissar Klaus Borowski aus Kiel - wird mit dem Sonderpreis des Deutschen Hörbuchpreises 2020 geehrt, wie die Jury am Donnerstag in Köln mitteilten. Zur Begründung hieß es, Milberg gestalte seine Rollen in Hörbüchern «mühelos und leidenschaftlich». «Mit Enthusiasmus, Emotion und dem Einsatz unzähliger stimmlicher Facetten» erobere er die Charaktere.

Von dpa