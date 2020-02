Linienbus macht sich selbstständig und prallt gegen Hauswand

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein abgestellter Linienbus hat sich in Bielefeld selbstständig gemacht und ist rückwärts gegen eine Hauswand geprallt. Verletzt wurde bei dem Unfall am Donnerstag niemand, wie die Polizei Bielefeld berichtete. Der 52-jährige Busfahrer hatte den Bus zuvor an einer Bushaltestelle abgestellt, ihn verlassen und Pause gemacht. Aus noch ungeklärter Ursache rollte der Bus anschließend etwa 50 Meter quer über die Straße, überfuhr einen Zaun und stieß gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses.

Von dpa