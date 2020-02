Mutmaßlicher Raubmord in Solingen: Keine Verdächtigen

Sie war im blutverschmierten Eingangsbereich ihres Hauses erschlagen worden. Möglicherweise konnten die Ermittler die Tatwaffe sicherstellen: «An verschiedenen Gegenständen werden Untersuchungen durchgeführt», hieß es dazu. Bedeckt hielten sie sich auch zur Frage, mit welcher Beute der oder die Täter verschwanden.

Die Ermittler versuchen herauszufinden, ob die 76-Jährige gezielt ausgewählt wurde, oder eher zufällig zum Opfer wurde. Das Haus erweckt nicht den Anschein, dass seine Bewohnerin besonders vermögend war.

Die 76-Jährige war am Samstag von Angehörigen tot in ihrem Haus in Solingen gefunden worden. Die Frau hatte allein dort gelebt. Das Haus war durchwühlt worden. Die zu Beginn 15-köpfige Mordkommission «Schnittert», benannt nach der Straße, in der das Verbrechen geschah, ermittelt in dem Fall.