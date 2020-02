Düsseldorf (dpa/lnw) - Für die Modernisierung der Kinos in Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro aus Mitteln des Landes vorgesehen. Damit sei der Förderetat um eine Million Euro erhöht worden, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag in Düsseldorf mit. In NRW verzeichnet jährlich rund 21 Millionen Kino-Besucher und fast 900 Kinosäle im Land.

Von dpa