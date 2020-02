Stuttgarter Leihwagen in Nordrhein-Westfalen aufgetaucht

Stuttgart/Düren (dpa/lsw) - Ein bei einer Leihfirma in Stuttgart ausgeliehener und daraufhin verschwundener Luxuswagen ist in Düren (Nordrhein-Westfalen) aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag, durchsuchten zahlreiche Beamte ein Firmengelände und entdeckten den verschwundenen Wagen auf der Ladefläche eines dort abgestellten Lastwagens. Wohin das Auto transportiert werden sollte war zunächst nicht bekannt. Zwei Männer wurden am Mittwochmorgen vorläufig festgenommen, sind mittlerweile aber wieder auf freiem Fuß. Ob die beiden Männer in Verbindung mit dem Fahrzeug stehen, ist Bestandteil der laufenden Ermittlung, so die Polizei. Der Luxuswagen wurde der Stuttgarter Leihfirma am Donnerstag zurückgebracht. Der Wert des Autos beläuft sich auf 170 000 Euro.

Von dpa