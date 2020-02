Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Stau-Belastung in Nordrhein ist heute(10 Uhr) Thema einer Aktuellen Stunde im nordrhein-westfälischen Landtag. Anlass ist die Veröffentlichung der ADAC-Staubilanz in der vergangenen Woche. Demnach hat sich 2019 in NRW die Wartezeit der Autofahrer im Vergleich zum Vorjahr um elf Prozent auf 171 000 Stunden verlängert - trotz weniger «Stau-Ereignissen».

Die SPD-Opposition will jetzt wissen: «Wann löst die Landesregierung endlich ihr Wahlversprechen ein?» Schließlich hätten CDU und FDP im Landtagswahlkampf 2017 Sprüche plakatiert wie: «Bewegung wählen - weg mit den Staus in NRW», heißt es im Antrag der SPD. Die Wahrheit nach bald drei Jahren schwarz-gelber Landesregierung sei jedoch: «Das Stau-Chaos in NRW wird immer schlimmer». NRW sei nach wie vor «Stau-Land Nummer 1 in Deutschland».

NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) hatte in der vergangenen Woche auf die zunehmende Verkehrsbelastung und verstärkte Bautätigkeiten verwiesen. NRW investiere aber so viel Geld wie nie zuvor in Straßen und Schiene. Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit stiegen auch die Pendlerzahlen weiter an.