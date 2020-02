Politiker und Richterin bedroht: «Reichsbürger» festgenommen

Wuppertal (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft Wuppertal hat einen so genannten Reichsbürger festnehmen lassen. Der 52-jährige Mann sei in Bad Laasphe bei Siegen aufgegriffen worden und am Vormittag nach Wuppertal gebracht worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag. Er habe unter anderem den Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas Mucke (SPD), eine Richterin am Landgericht sowie Personen aus seinem Umfeld massiv bedroht, sagte der Sprecher. Bei der Festnahme habe man bei ihm ein Gewehr, ein Messer und Tarnkleidung sichergestellt. Ob das Gewehr ihm gehört, müsse noch geklärt werden. Er sollte am Freitag vor den Haftrichter kommen. Mehrere Medien berichteten.

Von dpa