Köln verbannt zu Karneval E-Scooter aus Teil der Innenstadt

Köln (dpa/lnw) - Köln reduziert zu Karneval die Zahl der geparkten E-Scooter in der Innenstadt. Gegen die Anbieter seien Ordnungsverfügungen erlassen worden, wonach die Roller in einem großen Teil der City weder angeboten noch endgültig abgestellt werden dürften, teilte die Stadt am Freitag mit. Zudem habe man die Firmen verpflichtet, die Scooter einzusammeln, sollten sie Nutzer trotz des Verbots in den verbotenen Bereichen abstellen. Gleiches gilt für Anbieter von Leihfahrrädern. Die Verfügung gilt von Weiberfastnacht bis einschließlich Rosenmontag.

Von dpa