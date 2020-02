Beethoven-Zeichnung mit Tintenfischtinte: Dalí am Rhein

Remagen (dpa/lrs) - Mit der Tinte eines lebenden Tintenfisches hat der spanische Maler Salvador Dalí einst Ludwig van Beethovens Kopf gezeichnet - nun ist dieses Werk erstmals in Deutschland zu sehen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eröffnet laut Planung an diesem Sonntag (16. Februar) im Arp Museum in Remagen am Rhein die Ausstellung «Salvador Dalí und Hans Arp. Die Geburt der Erinnerung». Die Schau zeigt nach Angaben des Museums vom Freitag Bezüge zwischen diesen beiden Künstlern - und auch zu dem Komponisten Beethoven, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wird. Dalí sei von Beethoven fasziniert gewesen, das sei kaum bekannt.

Von dpa