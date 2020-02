Jonjoe Kenny bei Wagners Rückkehr nach Mainz wieder im Kader

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 kann im Spiel der Fußball-Bundesliga bei Mainz 05 am Sonntag (18.00 Uhr) mit Jonjoe Kenny planen. Der Außenverteidiger steht nach auskuriertem Bänderriss wieder zur Verfügung und soll für Stabilität in der Defensive des Revierclubs sorgen. Schalke-Trainer David Wagner bangt indes um den Einsatz von Abwehrspieler Ozan Kabak, der sich vergangenen Samstag gegen Paderborn (1:1) eine Wadenzerrung zugezogen hatte. «Es ist nicht auszuschließen, dass Ozan in Mainz spielt. Wenn es aber mit einem Risiko behaftet ist, ist er nicht dabei», sagte Wagner am Freitag.

Von dpa