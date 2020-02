Nach Streit: Junge Frau von Auto mehrere Meter mitgeschleift

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Streit ist eine junge Frau in Düsseldorf mehrere Meter von einem Auto mitgeschleift und leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte die 22-Jährige am Donnerstagabend auf der Straße ein Wortgefecht mit ihrem Ex. Dann soll der 25-Jährige ihr angeboten haben, in sein Auto einzusteigen, um in Ruhe reden zu können. Als die 22-Jährige gerade die Beifahrertür öffnen wollte, soll der Mann Vollgas gegeben haben.

Von dpa