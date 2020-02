Mann soll Ex-Frau mit Benzin übergossen und angezündet haben

Münster (dpa/lnw) - Er soll seine Ex-Frau im August 2019 in seiner Wohnung in Münster ohne Vorwarnung mit Benzin übergossen und dann angezündet haben. Am Landgericht Münster hat am Freitag der Prozess um den lebensgefährlichen Brandanschlag auf die 42-jährige Frau aus Münster begonnen. Die Staatsanwaltschaft hat den Ex-Ehemann des Opfers, einen Deutschen mit marokkanischen Wurzeln, wegen versuchten Mordes angeklagt. Die Anklage geht vom Mordmerkmal der Heimtücke aus.

Von dpa