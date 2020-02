Einsturzgefährdetes Wohnhaus wird abgerissen

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Das einsturzgefährdete Wohnhaus in der Viersener Straße in Mönchengladbach wird nun vollständig abgerissen. Nachdem sich am vergangenen Mittwoch plötzlich große Risse in der Fassade des Hauses gebildet hatten, war zunächst unklar, ob das Gebäude noch gerettet werden konnte. Am Samstag teilte die Stadt mit, dass der vollständige Abriss des Hauses beschlossen worden sei.

