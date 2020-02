Brüggen (dpa/lnw) - Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Motorrad im Kreis Viersen geflüchtet, ohne sich um zwei Schwerverletzte zu kümmern. Der Fahrer sei weiter nicht bekannt und werde gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Bei der Kollision am Freitagabend auf einer Landstraße in Brüggen wurden der 60 Jahre alte Motorradfahrer und seine 26 Jahre alte Sozia schwer verletzt.

Nach Polizeiangaben hatte der Autofahrer auf der Straße plötzlich gewendet. Der Motorradfahrer habe noch versucht, am Heck des Wagens vorbeizufahren. Das Auto setzte in dem Moment zurück und es kam zum Zusammenstoß. Anschließend rutschte das Motorrad in einen Straßengraben. Anstatt zu helfen, sei der Autofahrer vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei suchte Zeugen.