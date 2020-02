Hamm (dpa/lnw) - Unbekannte sind in am späten Sonntagabend in einen Hammer Kindergarten eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und hebelten Türen auf, wie die Polizei am Montagmorgen berichtete. Der Versuch, einen Tresor aufzubrechen, misslang. Die Unbekannten durchwühlten jedoch sämtliche Schränke. Ob sie Beute machten, blieb zunächst unklar.

Von dpa