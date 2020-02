Fast alle Bahnstrecken in NRW wieder frei

Mönchengladbach/Münster/Rheine (dpa/lnw) - Auf fast allen Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen fahren die Züge am Montagmorgen nach sturmbedingten Sperrungen am Sonntagabend wieder weitgehend nach Plan. Nur die Strecke von Mönchengladbach nach Venlo sei noch voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Montag. Züge, die über Mönchengladbach von Köln nach Amsterdam fahren, seien betroffen und würden umgeleitet. Der Halt in Mönchengladbach entfalle. Die Züge hielten ersatzweise in Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen und Arnhem, sagte der Sprecher.

Von dpa