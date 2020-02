Zöllner erwischen am Valentinstag Potenzmittel-Schmuggler

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit 116 Einheiten eines Potenzmittels haben Zöllner am Düsseldorfer Flughafen einen 69 Jahre alten Mann erwischt. Der Mann wurde bei einer Kontrolle am vergangenen Freitag - dem Valentinstag - mit dem oral einzunehmenden Potenzmittel in den Geschmacksrichtungen Ananas, Orange und Banane erwischt, wie es in einer Mitteilung vom Montag hieß. Er wollte die Tütchen von Thailand nach Deutschland schmuggeln.

Von dpa