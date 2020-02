Selbstfahrender Bus startet im Sauerland: «Vorreiter in NRW»

Der bunte Minibus findet seine Strecke mit GPS und Sensoren und bremst im Falle eines plötzlichen Hindernisses selbst ab. Ein Operator fahre in dem Bus ohne Lenkrad mit und könne «Sam» - es gebe bisher nur ein Exemplar - erneut in Gang setzen, schilderte die Sprecherin. Im Anschluss an Drolshagen solle ein weiterer Test in Lennestadt ab Juni laufen. In der gesamten Phase von acht Monaten sind die Fahrten gratis. Wie es mit dem Projekt autonome Busse danach weitergehe, sei noch nicht entschieden.

Auch die Stadt Monheim will am Aschermittwoch eine rund zwei Kilometer lange Strecke mit automatisiert fahrenden Bussen aufnehmen - und zwar im Linienbetrieb, womit man deutschlandweiter Vorreiter sei, wie die Stadt ankündigte. Eine E-Buslinie soll im 15-Minuten-Takt im normalen Verkehr zwischen Busbahnhof in der Stadtmitte und der Altstadt am Rhein pendeln.