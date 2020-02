Bonn (dpa/lnw) - Schwere Beute: Unbekannte haben in Bonn vor einer Bank rund 70 Kilo an 2-Euro-Münzen von der Ladefläche eines Geldtransporters gestohlen. Die Münzen hatten laut Polizei einen Wert in fünfstelliger Höhe und waren in Rollen verpackt.

Von dpa