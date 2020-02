Bunte Himmelsleiter von Sean Scully in Münster zu sehen

Scully hatte das Werk 2019 angefertigt - für die Basilica di San Giorgio Maggiore auf einer Insel vor Venedig. Der Künstler vergleiche die Skulptur mit einer biblischen Himmelsleiter, hieß es vom Museum in Münster. Sean Scully - 1945 in Dublin geboren und in London aufgewachsen - gilt mit seiner Malerei und seinen Skulpturen als einer der international wichtigsten Protagonisten der abstrakten Kunst. Schon seit dem vergangenen Jahr ist vor dem Museumseingang am Domplatz eine Scully-Stahl-Skulptur zu sehen.