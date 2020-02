Fahrer bewusstlos: Massenkarambolage mit sechs Verletzten

Dortmund (dpa/lnw) - Beim Anfahren an einer Baustellenampel hat ein Autofahrer in Dortmund nach Polizeiangaben das Bewusstsein verloren und eine Massenkarambolage mit sechs Verletzten ausgelöst. Der 78-Jährige sei nach eigenen Angaben und Angaben von Zeugen am Montagmorgen am Steuer seines Wagens ohnmächtig geworden, wie die Polizei mitteilte. Er sei zunächst gegen zwei parkende Pkw geprallt und anschließend auf einen im Kreuzungsbereich wartenden Kleinwagen aufgefahren. Die Wucht des Aufpralls führte dazu, dass in einer Kettenreaktion weitere fünf Fahrzeuge beschädigt wurden.

Von dpa