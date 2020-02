Düren (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird dieses Jahr zum ersten Mal am Rosenmontag nicht im Rheinland sein. «Schrecklich», sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düren. Leider seien in Berlin «irgendwelche komischen Sitzungen angesetzt» worden, so Laschet in karnevalistischer Ironie.

Von dpa