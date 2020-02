Flensburger Meteorit aus extrem seltener Meteoritenklasse

Münster/Flensburg (dpa/lno) - Ein im Herbst 2019 in Flensburg gefundener Meteorit gehört nach Angaben von Experten einer extrem seltenen Meteoritenklasse an. Er sei der bisher einzige Meteoritenfall in Deutschland, der beweise, dass es vor 4,56 Milliarden Jahren im frühen Sonnensystem kleine Körper gegeben haben muss, auf denen es flüssiges Wasser gab, sagte Prof. Addi Bischoff vom Institut für Planetologie der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster am Montag laut Mitteilung. «Vielleicht haben solche Körper der Erde auch das Wasser geliefert.»

Von dpa