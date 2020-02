Bundesweit laufen nur noch zwei Bergwerke für Dachschiefer

Altlay/Schmallenberg (dpa) - In Deutschland sind nach Branchenangaben nur noch zwei unterirdische Bergwerke für Dachschiefer in Betrieb. Bei Altlay im Hunsrück baut die Firma Theis-Böger das blau-graue Gestein ab. Und bei Schmallenberg im Sauerland das Unternehmen Magog. Billig ist das 400 Millionen Jahre alte Produkt nicht. Ein Quadratmeter Dacheindeckung mit deutschem Schiefer kostet laut Lothar Henzler, Schiefersachverständiger in Boppard am Rhein, um die 125 Euro. Mit Importware aus Spanien oder ganz anderen Dacheindeckungen wird es preiswerter.

Von dpa