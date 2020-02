Völler: Klinsmann-Abgang bei Hertha «etwas ungewöhnlich»

Klinsmann (55), einst Sturmpartner von Völler in der Nationalmannschaft und später Nachfolger des 59-Jährigen beim DFB als Bundestrainer, hatte seine Arbeit in Berlin in der vergangenen Woche völlig überraschend via Facebook für beendet erklärt und dies auch mit Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Clubs begründet. «Es war schon ein etwas ungewöhnlicher Abgang», sagte Völler. «Ich weiß nicht, ob es eine Kurzschlusshandlung war. Das weiß nur er selbst.»