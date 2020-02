A40 nach Unfall mit mehreren Lastwagen gesperrt

Für rund vier Stunden gesperrt war am Morgen zudem die Autobahn 61 bei Mönchengladbach in Richtung Koblenz. Eine Frau war bei einem Unfall ums Leben gekommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wegen der frühen Uhrzeit seien aber nur wenige Autofahrer von der Sperrung betroffen gewesen. Gegen 5.30 Uhr sei sie aufgehoben worden. Laut WDR-Staumelder staute es sich gegen 9.15 Uhr am Morgen in Nordrhein-Westfalen insgesamt auf rund 120 Kilometern.