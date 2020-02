Zivilschutz-Hubschrauber: Tausenden Patienten geholfen

Duisburg (dpa/lnw) - Fast 15 000 Einsätze sind die Zivilschutz-Hubschrauber im vergangenen Jahr in Deutschland laut Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BBK) geflogen - viele auch in NRW. Fast 4300 Patienten seien insgesamt transportiert worden, sagte BBK-Präsident Christoph Unger laut Mitteilung am Dienstag in Duisburg. Mit Köln, Duisburg und Bielefeld starteten die Retter auch von drei Standorten in NRW aus. Von dort wurden insgesamt mehr als 3500 Einsätze geflogen.

Von dpa