Laut Polizei waren die Zeitschriften frisch geliefert worden und hatten am frühen Morgen in einem Vorraum des Kioskes gelegen. Ein Angestellter beobachtete, wie der Mann (47) sich an dem Papierstapel zu schaffen machte und rief die Polizei. Den Beamten gegenüber sagte der 47-Jährige aus dem lippischen Augustdorf, er habe sich wärmen wollen. Was den Mann nach Euskirchen geführt hatte, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen.