Rhein wird für Reparatur einer Hochspannungsleitung gesperrt

Duisburg (dpa) - Der Rhein wird bei Duisburg am Samstag etwa vier Stunden lang für den Schiffsverkehr gesperrt, weil eine über den Fluss führende Hochspannungsleitung repariert werden muss. Die Sperrung soll voraussichtlich um 11 Uhr beginnen, wie der Netzbetreiber Amprion am Mittwoch mitteilte. Während des Sturms «Sabine» war ein nicht stromführendes Kabel zwischen Duisburg und Krefeld gerissen. Das Schutzkabel verläuft über die Spitzen der Strommasten. Die vorbereitenden Arbeiten an den Flussufern beginnen bereits am Donnerstag.

